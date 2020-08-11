صورة| إنجي المقدم تهنئ شقيقها بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرصت الفنانة إنجي المقدم على تهنئة شقيقها بعيد ميلاده.

ونشرت صورة تجمعهما، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "كل سنة وأنت طيب يا بطوطي يا أخويا يا حبيبي يا أعز الناس.. يا طيب يا لذيذ ياللي هتوحشني أوي اوي.. ربنا ما يحرمنا من بعض أبدا ولا من لمتنا أبدا أبدا.. ربنا معاك ويوفقك في رحلتك الجديدة، وترجعولنا بألف سلامة".

وتشارك إنجي المقدم في فيلم "30 مارس" بطولة خالد الصاوي، دينا الشربيني، أحمد خالد صالح، محمد علي رزق، محمد جمعة، ومن تأليف حميد المدني، وإخراج أحمد خالد موسى.