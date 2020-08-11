خاص| بعد فوز "حنة ورد" في "رود إيلاند السينمائي".. ومخرجه: "سيرشح للأوسكار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

فاز الفيلم المصري القصير "حنة ورد" للمخرج مراد مصطفى، بالجائزة الأولى كأفضل فيلم في مهرجان رود آيلاند السينمائى الدولى في الولايات المتحدة الأمريكية، في نسخته الـ24، والذي عرضت أفلامه عبر منصات إلكترونية على لجنة التحكيم، بسبب الإجراءات المتخذة لمنع انتشار فيروس كورونا.

المخرج مراد مصطفى في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "أهمية الجائزة تأتي من كون المهرجان يرشح الأعمال الفائزة لنيل ترشيحات جوائز الأكاديمية البريطانية للأفلام (بافتا)، وكذلك ترشيحات جوائز الأوسكار".

وتابع: "الجائزة مهداة لكل من شاركني بالفيلم بمراحله كافة في تأليفه محمد منصور، ومن شاركوا بالتمثيل، بأولى تجاربهم، وهم هاجر محمود ومارينا فيكتور وحليمة وورد وعماد غنيم، والفيلم إنتاج صفي الدين محمود وشريف فتحي".

وتدور أحداث الفيلم حول "حليمة" وهى امرأة سودانية تعيش في مصر تعمل "حنانة"، ترسم الحنة للعروس قبل حفلات الزفاف، تذهب إلى حفلة حنة في أحد المناطق الشعبية بجوار أهرامات الجيزة للقيام بعملها وإعداد العروس بصحبة ابنتها "ورد" البالغة من العمر 7 سنوات، والتي تتجول داخل الشقة، وتستكشف المكان بفضول الأطفال.