حنان مطاوع تنشر صورا من كواليس "أمل حياتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة حنان مطاوع صورتين من كواليس حكاية "أمل حياتي" ضمن مسلسل "إلا أنا"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت حنان مطاوع على الصور: "من شارع المعز، أمل حياتي".

"أمل حياتي" تأليف أمين جمال، شريف يسري، إخراج أحمد حسن، إنتاج سينرجي وأروما، بطولة حنان مطاوع، بيومي فؤاد، سلوي عثمان، حنان سليمان، صبري عبدالمنعم.

يذكر أن مسلسل "إلا أنا" يضم 6 حكايات، كل حكاية 10 حلقات، وعرضت منها اثنان قبل الموسم الرمضاني، وكل حكاية من بطولة بفريق عمل مختلف.