فيديو| رامز جلال يطرح الأغنية الكاملة لـ"رامز مجنون رسمي" بالكواليس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: طرح الكوميديان رامز جلال، أغنية برنامج "رامز مجنون رسمي"، الذي عرض في الموسم الرمضاني المنقضي. وعبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي نشر "رامز"، فيديو الأغنية وعلق عليها: "حصريًا.. الأغنية الرسمية الكاملة بالكواليس لبرنامج رامز مجنون رسمي". Advertisements جدير بالذكر أن رامز جلال واصل في رمضان المنقضي تقديم برامج المقالب، وظهر ببرنامج "رامز مجنون رسمي"، والذي تم عرضه على قناة MBC مصر.

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