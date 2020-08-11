صور .. أحمد الفيشاوي يروج لفيلمه الجديد "الحارث"

تقرر عرض الفيلم المصري الجديد "الحارث" حصرياً عبر منصة شاهد وشاهد VIP الالكنترونتين.

وروج الفنان أحمد الفيشاوي لفيلم "الحارث"، المقرر عرضه 13 أغسطس على منصة شاهد، ونشر عدة بوسترات للفيلم، عبر

حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق :"يومين وفيلم الحارث ينزل على شاهد، أتمنى يرعبكم".

Advertisements

فيلم "الحارث" بطولة ياسمين رئيس، أسماء جلال، علي الطيب، عمرو

عبد الجليل، باسم سمرة، أسماء أبو اليزيد، محمد علاء، ومن تأليف عبدالخالق، وإخراج محمد نادر.

الفيلم تم تصويره في سيوة والقاهرة وعدد من المحافظات.