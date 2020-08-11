صور .. أحمد الفيشاوي يروج لفيلمه الجديد "الحارث"

تقرر عرض الفيلم المصري الجديد "الحارث" حصرياً عبر منصة شاهد وشاهد VIP الالكنترونتين.
وروج الفنان أحمد الفيشاوي لفيلم "الحارث"، المقرر عرضه 13 أغسطس على منصة شاهد، ونشر عدة بوسترات للفيلم، عبرحسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق :"يومين وفيلم الحارث ينزل على شاهد، أتمنى يرعبكم".
فيلم "الحارث" بطولة ياسمين رئيس، أسماء جلال، علي الطيب، عمروعبد الجليل، باسم سمرة، أسماء أبو اليزيد، محمد علاء، ومن تأليف عبدالخالق، وإخراج محمد نادر.
الفيلم تم تصويره في سيوة والقاهرة وعدد من المحافظات.
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