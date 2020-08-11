مي عز الدين تستكمل تصوير خيط حرير في شبرامنت

تستكمل حالياً الفنانة مي عز الدين تصوير أحداث مسلسلها الجديد "خيط حرير" داخل إحدى الاستديوهات بمنطقة شبرامنت بالهرم، ويستمر التصوير عدة أيام فى نفس المنطقة، وبعدها ينتقل إلى مكان آخر.

ويتبقى لفريق عمل المسلسل ما يقرب من شهر لانتهاء التصوير بالكامل، لتقرر بعدها شركة "سينرجى" موعد عرضه، عقب الانتهاء من

مراحل المونتاج والمكساج ووضع الموسيقى التصويريه وأعمال الجرافيكس وخلافه.

وتعود مى عز الدين فى "خيط حرير" إلى نوعية المسلسلات الاجتماعية التى نجحت فيها خلال السنوات الماضية حيث قدمت هذه النوعية فى "وعد" و"حالة عشق" و"رسايل" والشك"، وذلك بعدما اتجهت

إلى الكوميديا فى مسلسلها الأخيرة "البرنسيسة بيسة" الذى عرض فى شهر رمضان الماضى.

مسلسل خيط حرير يشارك فى بطولته إلى جانب مى عز الدين كلاً من محمود عبدالمغني، سوسن بدر، نيكولا معوض، مى سليم، هنادي مهنى، أحمد خليل، يوسف عثمان، محمد سليمان، صفاء الطوخى، ولاء الشريف، حنان سليمان، أحمد صيام، ياسمين رحمى ونسمة النجار وتأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج ابراهيم فخر، وإنتاج "سينرجى".