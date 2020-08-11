القومى للمسرح يناقش مسرحية الحادثة السبت المقبل

يعقد المركز القومى للمسرح والموسيقى

والفنون الشعبية، التابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، دراسة نقدية عن العرض المسرحي"الحادثة" في التاسعة من مساء السبت المقبل ١٥ أغسطس الجارى بمقر المركز بالزمالك ( ٩ ش حسن صبري ) .

بحضور الفنان ياسر صادق رئيس المركز القومى للمسرح والموسيقى

والفنون الشعبية، وأيضا أبطال العرض، ويتحدث فيها الناقد المسرحي محمد الروبي، رئيس تحرير جريدة مسرحنا، والناقد المسرحي باسم صادق، نائب رئيس قسم المسرح بجريدة الأهرام، ويدير المناقشة الدكتور محمد أمين عبد الصمد، المشرف على الشؤون الفنية بالمركز .

"الحادثة" من إنتاج فرقة مسرح الغد برئاسة سامح مجاهد، تدور أحداثه حول شاب مريض يقوم بخطف فتاة وإخفائها في منزله اعتقادا منه أنه يحبها فيحاول الضغط عليها بأساليب مختلفة من التخويف والقهر الشديد لإخضاعها لهذا الحب، تأليف لينين الرملي، وإخراج عمرو حسان .

ويحرص المركز باتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لقرارات رئاسة مجلس الوزراء .