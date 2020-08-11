رسالة دينا فؤاد لنور الشريف في الذكرى الخامسة لرحيله: أستاذي وأبويا الروحي

وجهة الفنانة دينا فؤاد رسالة مؤثرة إلى روح الفنان الراحل نور الشريف والذي توافق اليوم الذكرى الخامسة لرحيله. نشرت دينا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، رسالة مؤثرة وفيديو إلى روح الفنان القدير الراحل " أستاذي وأبويا الروحي أستاذ نور الشريف النهاردة الذكرى الثانوية الخامسة على فراقك لينا، أيوه فرقتنا بس لسه عايش جوانا بروحك الجميلة وفنك الكبير". الثانوية الخامسة على فراقك لينا، أيوه فرقتنا بس لسه عايش جوانا بروحك الجميلة وفنك الكبير". وتابعت وجه القمر: "أثرت في جيل كامل وكنت دايماً خير معلم وأب لينا، هنفضل نحكي عن سيرتك الطيبة وذكرياتنا معاك". Advertisements وختمت رسالتها بالدعاء، قائلة: "ربنا يرحمك ويسكنك فسيح جناته ويرزقك الفردوس الأعلى من الجنة". يذكر أن بداية دينا فؤاد كانت كمذيعة في إحدى القنوات الفضائية، ورشحها الراحل نور الشريف فى دور ابنته فى مسلسل الدالي، وهي متزوجة من ابن عمها خالد الدالى الذى يعاملها بشكل سيئ بسبب حقده على والدها، مما يعرضها لحالة نفسية سيئة، وكانت الانطلاقة الفنية لدينا فؤاد.

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