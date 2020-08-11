اليوم.. "السيرة الهلامية" على المسرح المكشوف بدار الأوبرا

أكد الفنان شادي سرور مدير فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح، أن عرض "السيرة الهلامية" يعود من جديد لليلتي عرض على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12أغسطس الجاري في تمام الثامنة مساء.
يشار إلى أن أحداث العرض تدور حول قيمة الانتقام عند هاملت في إطار صعيدى بشكل معاصر، و"السيرة الهلامية" منبطولة محمد إبراهيم، رأفت سعيد، محمود المصرى، حسن عبدالله، رامى عبدالمقصود، بلال على، مصطفى السعيد، مها حمدى، محمود سليمان، ومن تأليف موسيقى محمود وحيد، وديكور مصطفى حامد، وأزياء هبة مجدى، وتعبير حركى سمير وجوليا، ومن تأليف الحسن محمد، وإخراج محمد الصغير.
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