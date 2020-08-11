تراند اليوم : بالصور..رسالة دينا فؤاد لنور الشريف في الذكري الخامسة لرحيله : استاذي وابويا الروحي

وجهة الفنانة دينا فؤاد رسالة مؤثرة الي روح الفنان الراحل نور الشريف والذي توافق اليوم الذكري الخامسة لرحيله

ونشرت دينا عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتناعي ” فيس بوك” رسالة مؤثرة وفيديو الي روح الفنان القدير الراحل ” أستاذي وابويا الروحي أستاذ نور الشريف النهاردة الذكرى الثانوية الخامسة على فراقك لينا، أيوة فرقتنا بس لسه عايش جوانا بروحك الجميلة وفنك الكبير ..

وتابعت وجه القمر أثرت في جيل كامل وكنت دايماً خير معلم واب لينا، هنفضل نحكي عن سيرتك الطيبة وذكرياتنا معاك

وختمت رسالتها بالدعاء ربنا يرحمك ويسكنك فسيح جناته ويرزقك الفردوس الأعلى من الجنة

ويذكر ان بداية دينا فؤاد كانت كمذيعة في إحدى القنوات الفضائية ، ورشحها الراحل نور الشريف فى دور ابنته فى مسلسل ” الدالي” ، وهى متزوجة من ابن عمها خالد الدالى الذى يعاملها بشكل سيئ بسبب حقده على والدها، مما يعرضها لحالة نفسية سيئة، وكانت الانطلاقة الفنية لدينا فؤاد