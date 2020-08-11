ليلى علوى فى ذكرى رحيل نور الشريف: اسمه لوحده راحة وبهجة وطمأنينة

الثلاثاء 11 أغسطس 2020

أحيت النجمة ليلى علوى الذكرى الخامسة لوفاة النجم الكبير الراحل نور الشريف، والذى رحل عن عالمنا يوم 11 أغسطس عام 2015، بعد صراعه مع المرض، حيث نشرت ليلى علوى عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، و"فيس بوك"، صورا من أعمالهما، وعلقت عليها، " نور .. اسمه لوحده راحة وبهجة وطمأنينة. عاش عمره كله ليه من اسمه نصيب كان فعلا نور في حياة كل اللي حواليه.. الفن والتاريخ اللي سابه لسه لحد النهاردة ساكن قلوب وأرواح محبيه".



وتابعت ليلى: "كان قريب وصاحب وحبيب لكل الناس مش بس عيلته وأصحابه ومعارفه.. تاريخ طويل من الفن والإخلاص للفن رسمهم نور الشريف بروحه وبجهد ما خفش ولا اختفى لحظة لحد ما ربنا أمر باسترداد وديعته.. دعواتنا للفنان الكبير والإنسان العظيم نور الشريف في ذكراه بالرحمة والمغفرة".

ليلى علوى ونور الشريف

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من فيلم ضربة معلم

نور الشريف وليلى علوى

وكان الفنان الكبير صلاح عبد الله، قد أحيا ذكرى نور الشريف بكلمات من الشعر، حيث قال، " مع السلامة يا نور عينى يا نور قلبى يا نور الفن اللى هيفضل يلالى.. مع السلامة يا أستاذى يا حبيبى يا صديقى العزيز الغالى .. مع السلامة يا مشوارى من كتيبة الإعدام لحد مسجون ترانزيت ودم الغزال والدالى".

وتابع عبد الله "بدموعى مثلت معاك أصعب وأغلى المشاهد .. وبدموعى بنعيك وربنا على حبى ليك شاهد.. دعمك وتشجعيك ليا ماكنش غريب عليك.. لأنك كنت بتعمل كده مع كل اللى حواليك.. غصب عنى خلص الكلام بس انت مش هتخلص ابدا.. مع السلامة يا نور .. أسألكم الفاتحة والدعاء لنور الشريف".

صلاح عبد الله، علق على هذه الأبيات التى كتبها عند رحيل نور الشريف قائلا "‏فى هذا الصباح الطيب بإذن الله أرجوكم الفاتحة والدعاء لنور الفن الذي لن ينطفئ أبداً ... وزودوا كمان 131 أشغال وقلب الليل".