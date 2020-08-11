درة تخطف الأنظار فى جلسة تصوير جديدة

الثلاثاء 11 أغسطس 2020

خطفت الفنانة التونسية درة، الأنظار اليها بجلسة التصوير الجديدة التي خضعت لها على أحد الشواطئ وظهرت فيها وكأنها عروس بحر تخرج من المياه.وحرصت درة على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام، بجلسة التصوير الجديدة التي ارتدت فيها فستانا وسط المياه وتحت أشعة الشمس، وسرعان ما حصدت على عدد كبير من التعليقات والاعجابات.



Advertisements

وكانت قد تألقت درة، منذ ايام في جلسة تصوير جديدة التقطتها من خلال حفل زفاف الفنانة هند عبد الحليم، حيث تميزت خلالها بإطلالة مميزة مثلما ظهر خلال 3 صور شاركتهم جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، وعلقت عليها بكتابة : "عندما يكون لديك قلب وروح نقيان، لا يمكن للجميع الاعتراف بذلك ولكن الأشخاص الحقيقيون سيرون ذلك على أي حال".

وكانت احتفلت الفنانة هند عبد الحليم بحفل زفافها على كريم قنديل، وحرص أهل العروسين على الحضور والأصدقاء المقربين من خارج الوسط الفني، وحضرت النجمة التونسية درة والفنان عمر الشناوى لتهنئة العروسين بالزواج.