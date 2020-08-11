صور| أكثر من 300 فتاة تخُوضن اختبارات مسابقة ملكة جمال مصر 2020

الثلاثاء 11 أغسطس 2020

في منافسة قوية، خاضت أكثر من 300 فتاة اختبارات مسابقة ملكة جمال مصر 2020 - MISS EGYPT 2020، والتي أقيمت على مدار يومين 9 و10 أغسطس الجاري، داخل فندق الماسة بمدينة نصر.



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وضمت لجنة تحكيم الكاستينج هذا العام كلاً من د. أمال رزق رئيس لجنة التحكيم، النجمة اللبنانية دوللي شاهين، نادين أسامة ملكة جمال مصر 2016، مصمم الأزياء أحمد مغازي، ريم رأفت ملكة جمال مصر 2018، الفنان عمرو عبدالعزيز، آلاء عاطف ملكة جمال مصر 2019، الاستايلست ريهام عاصم، الإعلامية نانسي مجدي.

يذكر أن مسابقة MISS EGYPT 2019 التي انطلقت العام الماضي شارك في لجنة التحكيم كلاً من دكتورة آمال رزق، والفنانة هنادي مهنى، والفنان فراس سعيد، ومصمم الأزياء بهيج حسين، وريم رأفت ملكة جمال مصر 2018، وأيسل خالد ملكة جمال آسيا والمحيط الهادي، وأقيم الحفل النهائي بمسرح فندق الماسة كابيتال بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفازت بالمسابقة آلاء عاطف ملكة جمال مصر 2019.