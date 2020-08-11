شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا يوسف بعد وفاة مصطفى حفناوي: ربنا يصبر والدتك والان مع التفاصيل

الثلاثاء 11 أغسطس 2020 حرصت النجمة رانيا يوسف على نعي اليوتيوبر مصطفى حفناوي .

وغردت منذ قليل من خلال حسابها على تويتر :" "‏إنا لله وإنا إليه راجعون.. وفاة مصطفى حفناوي ربنا يصبر أهلك ووالدتك، ادعوله بالرحمة والمغفرة". Advertisements وكان اليوتيوبر مصطفى حفناوى تصدر تريند جوجل، وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية خطيرة دخل على إثرها المستشفى، حيث أصيب بجلطة في المخ دخل على إثرها في غيبوبة وكان صديقه على غزلان، كشف أن الجلطة أدت لضمور في الجانب الأيسر من المخ، مشيرا لوجود اشتباه في شلل نصفي.

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