تامر حسني: مصطفى حفناوي راح عند اللي أحن من الدنيا

الثلاثاء 11 أغسطس 2020

حرص النجم تامر حسني على نعي اليوتيوبر الراحل مصطفى حفناوي.



وكتب منذ قليل من خلال حسابه على الفيسوك :" لا حول ولا قوة الا بالله انا لله وانا اليه راجعون توفى الي رحمة الله تعالي مصطفى حفناوي و راح عند اللي أحن عليه من دنيا كلها ..ربنا يرحمك يا مصطفى على قد كل اللي دعولك من قلوبهم و على قد قلبك الطاهر الجميل و كل الشكر لكل اصحابك المحترمين المخلصين بجد نعمة الصحاب في الزمن دا ربنا يصبر أسرتك الكريمه يا حبيبي

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أسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة و الفاتحه".

وكان النجم تامر حسني حرص على زيارة مصطفى حفناوي خلال فترة مرضه حيث تجمعهما علاقة صداقة منذ فترة.