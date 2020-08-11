- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسني: مصطفى حفناوي راح عند اللي أحن من الدنيا والان مع التفاصيل
الثلاثاء 11 أغسطس 2020
حرص النجم تامر حسني على نعي اليوتيوبر الراحل مصطفى حفناوي.
وكتب منذ قليل من خلال حسابه على الفيسوك :" لا حول ولا قوة الا بالله انا لله وانا اليه راجعون توفى الي رحمة الله تعالي مصطفى حفناوي و راح عند اللي أحن عليه من دنيا كلها ..ربنا يرحمك يا مصطفى على قد كل اللي دعولك من قلوبهم و على قد قلبك الطاهر الجميل و كل الشكر لكل اصحابك المحترمين المخلصين بجد نعمة الصحاب في الزمن دا ربنا يصبر أسرتك الكريمه يا حبيبي
أسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة و الفاتحه".
وكان النجم تامر حسني حرص على زيارة مصطفى حفناوي خلال فترة مرضه حيث تجمعهما علاقة صداقة منذ فترة.
كانت هذه تفاصيل خبر تامر حسني: مصطفى حفناوي راح عند اللي أحن من الدنيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.