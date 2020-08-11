وزيرة الثقافة المصريه تدلي بصوتها في انتخابات الشيوخ

الثلاثاء 11 أغسطس 2020

ادلت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، صباح اليوم الثلاثاء 11 أغسطس بصوتها في انتخابات مجلس الشيوخ في مدرسة ابو بكر الصديق التجريبي بالشيخ زايد.



وقالت إن المجلس الجديد يأتي استكمالا للحياة التشريعية في مصر ويعد تأكيدا على نجاح الدولة المصرية بعد 30 يونيو في بناء مؤسساتها واستكمال المسيرة نحو مستقبل أفضل لشعبها.

Advertisements

وأضافت عبد الدايم أن الغرفة التشريعية الثانية والمتمثلة في مجلس الشيوخ تعد أحد ركائز ودعائم العملية الديمقراطية في مصر المواكبة لمرحلة التنمية التي يعيشها الوطن.

وحثت عبد الدايم المواطنين على المشاركة الايجابية في الاستحقاق الإنتخابي من واقع المسئولية لكل مواطن من اجل إختيار أفضل من يمثلهم في هذا المجلس.