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شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة المصريه تدلي بصوتها في انتخابات الشيوخ والان مع التفاصيل
الثلاثاء 11 أغسطس 2020
ادلت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، صباح اليوم الثلاثاء 11 أغسطس بصوتها في انتخابات مجلس الشيوخ في مدرسة ابو بكر الصديق التجريبي بالشيخ زايد.
وقالت إن المجلس الجديد يأتي استكمالا للحياة التشريعية في مصر ويعد تأكيدا على نجاح الدولة المصرية بعد 30 يونيو في بناء مؤسساتها واستكمال المسيرة نحو مستقبل أفضل لشعبها.
وأضافت عبد الدايم أن الغرفة التشريعية الثانية والمتمثلة في مجلس الشيوخ تعد أحد ركائز ودعائم العملية الديمقراطية في مصر المواكبة لمرحلة التنمية التي يعيشها الوطن.
وحثت عبد الدايم المواطنين على المشاركة الايجابية في الاستحقاق الإنتخابي من واقع المسئولية لكل مواطن من اجل إختيار أفضل من يمثلهم في هذا المجلس.
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