شكرا لقرائتكم خبر عن ليلي عز العرب أول المشاركين في انتخابات مجلس الشيوخ المصري من الفنانين والان مع التفاصيل

الثلاثاء 11 أغسطس 2020 رصت الفنانة ليلى عز العرب على المشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ والتى انطلقت اليوم، الثلاثاء وتستمر إلى غد الأربعاء، حيث أدلت عز العرب بصوتها فى لجنة كلية الفنون الجميلة بالزمالك، وعبرت عن سعادتها بالمشاركة فى الانتخابات.

Advertisements وطالبت جمهورها بالمشاركة أيضا فى الانتخابات، وقالت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: "من الضرورى المشاركة فى الانتخابات". وأضافت ليلى عز العرب: "طبعًا متنسوش الكمامة وبتعدوا في بوابات تعقيم، أنا مخدتش خمس دقايق، وكل حاجة متوضبة صح ولكن بكل أسف الإقبال مش حلو، وده مش صح يا جماعة ده استحقاق دستوري سواء عاجبنا أو مش عاجبنا لازم ننزل وندلي بصوتنا".

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