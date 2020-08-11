شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عساف يحتفل بزواجه من ريم عودة وديانا كرزون أول المهنئين والان مع التفاصيل

الثلاثاء 11 أغسطس 2020 وجّهت الفنانة الأردنية ديانا كرزون التهنئة للفنان الفلسطيني محمد عساف، بعد إعلان خبر زواجه. ونشرت ديانا صورة لعساف على صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وعلّقت عليها قائلة: "محمد يا عريس الف الف مبروك الله يتمّملكم على خير يارب وتتهنو ويبعد عنكم عيون الناس خبر مفرح جدا كل التوفيق". Advertisements تفل الفنان محمد عساف، بزفافه على ريم عودة وتحمل العروس الجنسية الفلسطينية وهي من خارج الوسط الفني.

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