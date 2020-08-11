كيلي كلاركسون تحلّ مكان سايمون كويل في برنامج America’s Got Talent

متابعة بتجــــــــــــرد: تم الإعلان عن استبدال النجم سايمون كاويل عضو لجنة تحكيم برنامج المواهب الشهير America’s Got Talent بمغنية البوب الأميركية كيلي كلاركسون، وذلك بعد انسحابه من البرنامج بسبب تعرضه لحادث أليم أدى إلى كسر ظهره.
وتنضم كيلي بذلك إلى باقي أعضاء اللجنة المكونة من صوفيا فيرغارا وهايدي كلوم وهاوي ماندل.
وتمتلك نجمة البوب خبرة طويلة في عالم الفن، كما أنها عملت سابقاً كمدربة أصوات في برنامج المواهبThe Voice .
واشتهرت كيلي بعد مشاركتها وفوزها في برنامج المواهب الغنائية “أميركان أيدول” في عام 2002.
وكان سايمون قد تعرض لحادث خطير أسفر عن كسر عاموده الفقري بعد أن سقط عن دراجته الكهربائية خلال عطلة نهاية الأسبوع، ودخل على إثره المستشفى وخضع لعملية جراحية عاجلة استمرت ساعات.
وذكر مصدر أنه كان من الممكن أن يُصاب بالشلل إذ كان أحد الكسور على مقربة 1 سم من الحبل الشوكي وكان من الممكن أن يقضي بقية حياته على كرسي متحرك.
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