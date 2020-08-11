كايلي جينر تكشف عن أفضل هدية تلقتها

متابعة بتجـــــــــــرد: بعد العديد من التهاني التي تلقتها من عائلتها وأصدقائها في عيد ميلادها الـ23 شاركت كايلي جينر صورة لها وهي تعانق ابنتها ستورمي، البالغة من العمر عامان، ووصفت نجمة الواقع ابنتها الصغيرة بأنها “أفضل هدية على الإطلاق”.

والواضح في الصورة أن ستورمي كانت تنفخ شموع كعكة والدتها الـ23 بينما قبلتها أمها على خدها بهدوء.

وحرصت شقيقات كايلي على تقديم أمنياتهن لها في عيدها الـ23 إذ كتبت كيم كارداشيان عبر حسابها في إنستغرام

طفلتي كايلي جينر عيد ميلاد سعيد!!! لا أصدق أن عمرك قد أصبح 23 سنة! إنك من أكثر الأشخاص طرافةً وولاء على هذا الكوكب! مشاهدة صورنا ذكرياتنا المضحكة تمنحني العديد من السعادة.. أحبك أكثر مما يمكن أن تتخيليه!”.

بينما اعتبر كلوي كارداشيان أن كايلي هي “واحدة من أعظم النعم ” في حياتها، وكتبت: “كيف حال طفلتي حقاً كيف؟ يا إلهي ألم تكن هذه أكثر سنوات عمرك الـ 23 إثارة؟! لدينا أفضل الذكريات ومع ذلك لا يزال لدينا الكثير لنعيشه !”.

يشار إلى أن كايلي جينر هي أصغر فتيات عائلة كارداشيان الشهيرة، لكنها حققت شهرة عالمية لا يستهان بها، وأصبحت أصغر “مليارديرة عصامية” في العالم بفضل مشاريعها التجارية الناجحة في مجال التجميل والأزياء، فعلى الرغم من أن مجلة Forbes قد سحبت اللقب منها لاحقاً، إلا أن ثروتها قد قدرت في مايو 2020 بأكثر من 900 مليون دولار أميركي.