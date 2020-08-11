نعومي كامبل.. الحياة بين التصاميم

متابعة بتجـــــــــــرد: لا أحد يتقن الموضة مثل نعومي كامبل. عارضة الأزياء البريطانية ذات الأصول الإفريقية، التي تبلغ من العمر 50 عاماً، يمكنها أن تعتمد أي إطلاله كانت في عمرها.

لذلك طالما اعتمد المصممون على نعومي لإضافة الحياة إلى إبداعاتهم وتصاميمهم.

بعد 31 عاماً على مشاركتها في عرضها الأول لدار Saint Laurent العريقة، اختتمت من يُطلق عليها لقب (الفهد الأسود) عروض الدار الخاص بالأزياء الجاهزة لربيع وصيف 2020، والتي تحمل توقيع مديرها الإبداعي الحالي أنطوني فاكاريللو.

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عشقت نعومي عالم الأزياء منذ الصغر، ولطالما لفتت انتباه الجميع بإطلالاتها الراقية والمختلفة في نفس الوقت، وجمعت قاعدة جماهيرية عالمية حيث أحب الجمهور حضورها وجرأة أزيائها.

إليكم باقة متنوعة من إطلالات نعومي المختلفة: