تركي آل الشيخ يتلقى هدية مميزة

متابعة بتجـــــــــــرد: “تركي الإبداع” أغنية قدمها مجموعة من الفنانين إلى المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية بمناسبة عيد ميلاده.

الأغنية من غناء النجمة السعودية داليا مبارك وهي من ألحان النجم الإماراتي فايز السعيد وكتابة شاعر الوطن علي الخوار ومن إخراج بسام الترك.

وتقول كلمات الأغنية:

“إبداع في حب الوطن.. وإبداع في إبداعه

وشراع بحر الوفا في بحر حب شراعه

مهما يا بو ناصر وصفنا بالقصايد شخصك

تبقى الحروف مقصرة وأوصافنا طماعة”.

وتضمنت الأغنية مقاطع من “موسم الرياض”، الذي حقق نجاحاً كبيراً من خلال الأفكار التي طرحها تركي آل الشيخ.

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وكان تركي آل الشيخ، قد طمأن جمهوره ومتابعيه على صحته ونشر صورة له عبر حسابه تؤكد أنه بخير، وغرد عبر تويتر قائلاً: “شكراً أنا بخير والحمد لله”، لينفي بذلك الجدل الدائر عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول تدهور حالته الصحية.

وكانت تقارير قد أفادت أن تركي آل الشيخ، قد سافر إلى أميركا لتلقي العلاج بسبب تدهور حالته الصحية من دون ذكر المرض الذي يعاني منه، وتداول نشطاء عبر تويتر صورا له من داخل المستشفى تؤكد خطورة وضعه.

وتحدث آل الشيخ عن مرضه بشكل علني للمرة الأولى قبل فترة، وكشف عن أنه يصارع المرض. وكتب عبر تويتر: “لا زلت في صراع مع هذا المرض، أهزمه جولة ويهزمني جولات”، مؤكداً أنه سيحارب بقوة ولن يستسلم لأنه لا يحب الهزيمة.

ورحلة آل الشيخ مع المرض جعلته يسافر عدة مرات إلى الولايات المتحدة الأميركية لتلقي العلاج خلال العامين الماضيين، خضع خلالهما لعدة عمليات جراحية.