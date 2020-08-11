التعليق الأول لريم عودة بعد زواجها من محمد عساف

متابعة بتجـــــــــــــرد: ضجت مواقع التواصل الاجتماعي يوم أمس بخبر زواج النجم الفلسطيني محمد عساف المفاجئ وتداول الرواد مقاطع من حفل زفافه السري الذي أقيم بحضور بعض الأقارب في دبي.

ونشر رواد التواصل الاجتماعي العديد من الصور لعروس عساف التي تدعى ريم عودة وهي فتاة دنماركية من أصل فلسطيني، وذلك بعد البحث عن معلومات عنها وعن صفحاتها التي تمتلكها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وهو ما دفع ريم عودة للتنويه عبر حسابها في إنستغرام إلى صفحتها الوحيدة التي تمتلكها مؤكدة أن باقي الصفحات مزورة ولا علاقة لها بها.

كما علقت ريم عودة على زواجها من عساف وكتبت قائلة: “الحمد لله رب العالمين وأسعدني معه وبقربه في الدنيا وفي جنة السرور واهدنا يا الله لما فيه الخير والصلاح”.

واعتبر بعض الرواد أن هذا الحساب مزور ولا يمت لريم بأي صلة خاصة أن محمد عساف نفسه قد التزم الصمت ولم يوضح حقيقة أو تفاصيل زواجه إلى هذه اللحظة.

ولطالما كانت الحياة العاطفية لمحمد عساف محور اهتمام المعجبات ووسائل الإعلام فهو نجم وسيم ومحبوب وناجح في فنه.

يشار إلى أن محمد عساف كان قد ارتبط سابقاً بالإعلامية لينا القيشاوي لكن العلاقة لم تستمر بينهما لأسباب خاصة.