جنيفر لوبيز ومالوما معًا من جديد

متابعة بتجـــــــــرد: بعد عودتها إلى نيويورك، شوهدت النجمة العالمية جنيفر لوبيز وهي في طريقها إلى استديو التصوير. وأشارت بعض التقارير الصحفية إلى أنها ستجتمع من جديد مع مالوما في عمل صُوّر يوم الأحد في أحد استديوهات Brooklyn، حيث أنه بحسب المطّلعين مالوما تواجد أيضًا في الأستديو.

وعلى الرغم من انتشار فيروس كورونا، إلا أن هذا الموضوع لم يمنع مالوما وجنيفر لوبيز من الإستمرار في هذا المشروع مع إتخاذ كامل الإجراءت الوقائية أثناء التصوير.

و بما أن الثنائي على موعد مع فيلم كوميدي منتظر في 2021 بعنوان “Marry Me” لم تستبعد المصادر أن يكون ما تم تصويره يوم الأحد مرتبط بطريقة أو بأخرى بهذا العمل.

جدير ذكره أن جنيفر لوبيز كانت قد روّجت لهذا العمل من خلال حسابها على إنستجرام، فشاركت متابعيها بفيديو عبّرت فيه عن حماسها له وعلقت قائلةً: “استيقظت هذا الصباح و أنا أشعر بالكثير من الإمتنان والحماس! تريدون معرفة السبب؟” فعلق مالوما على منشورها بالقول: “أخبرينا من فضلك”، ليتضح أن الـFans على علم بهذا الموضوع فأغلب التعليقات رجّحت فرضية الفيديو كليب مع مالوما وهي ردت على أحدها بالوجه الضاحك كتأكيد غير مباشر منها. أما مالوما فاكتفى بصورة له من الكواليس كتب تحتها: Good Vibes Only.