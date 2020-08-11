جينيفر غارنر: لا أستسلم للإحباط والتشاؤم

متابعة بتجـــــــــــرد: ذكرت النجمة الأمريكية جينيفر غارنر أنها تشعر بالامتنان في الحياة، ولا تستسلم لمشاعر الإحباط واليأس والتشاؤم، وتحرص على التفاؤل طالما أنها حية ترزق ووسط أولادها الثلاثة.

وأوضحت غارنر (البالغة 48 عاماً) أنها تعلَّمت القوة والشجاعة من الأديب الأمريكي الراحل جيمس بالدوين، وتعلمت أيضاً أن تواصل مسعاها للنجاح مهما كانت النتائج، وتتحلى بالتواضع مهما كانت نجوميتها، وتأمل دائماً في أن المستقبل أفضل.

وأشارت إلى أن كل تجربة مرت بها في حياتها، أو فشل عانت منه أصبح بالنسبة لها درساً تحاول أن تتعلمه وتنقله لأبنائها، لأنها تعلم أنه لا فائدة من البكاء على اللبن المسكوب.

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وأكدت نجمة «معجزات سماوية» أن أكثر شيء أخافها في الحياة عندما لاحقها وأطفالها شخص مهووس لعدة سنوات، قبل أن تعتقله الشرطة ويتبين أنه مجنون ويوضع في مصحة على ألا يقترب منها أو أحد أطفالها لمدة 10 سنوات من إطلاق سراحه.

وقالت إن تلك التجربة أتعبتها نفسياً، ولكنها خرجت منها أقوى، بعد أن تيقنت أن ما فعلته هو الصحيح، منوهة بأن سلامة أطفالها خط أحمر بالنسبة لها.

من جهة أخرى، أوضحت غارنر أن طلاقها من بين أفليك لا يعني وجود عداوة بينهما، لأن أطفالهما الثلاثة يربطون بينهما، منوهة بأنها لم تغلق قلبها أمام أي ارتباط إن وجدت الرجل المناسب لها ولأبنائها.