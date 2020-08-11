لهذا السبب تحدث إياد نصار عن التحرش مرارًا

متابعة بتجـــــــــــرد: خلال استضافته في برنامج ” مساء DMC” الذي تقدّمه الإعلامية إيمان الحصري على قناة dmc، أكد الفنان إياد نصار أن كثرة التفاعل على السوشيال ميديا تكون مخيفة، والتقليل منه يكون مزعجاً، ولذلك يجب أن يكون الشخص متوازناً على السوشيال ميديا، خاصة أنه يتلقى الشتائم على صفحات التواصل الاجتماعي بين الحين والآخر، لافتاً إلى أنه عندما كتب عن موضوع التحرش من خلال صفحته الشخصية، جاء ذلك من منطلق أنه “أب” لديه ابنة تبلغ من العمر 15 عاماً، مضيفاً: “ولذلك كنت أطرح وجهة نظري بأن المتحرش يتعدى على أحلام البنات والأهالي، وكل شخص لديه حلم أن يمشي آمناً في بلده”.

وعن مسلسل “ليالينا 80″، الذي عرض في رمضان الماضي، أكد نصار أن له عدة أجزاء، مشيراً إلى أن المسلسل يتناول عدة فترات بداية من الثمانينيات والطبقات الوسطى، وصولاً إلى الألفينيات، موضحاً أن تلك الفترات أصابها الخلل، ويركز مضمون العمل على فكرة: هل تلك الطبقات أصابها خلل ما؟”.

وأشار إلى أن المسلسل نال إعجاب الجمهور، علماً أنه لم يكن منافساً بين المسلسلات المعروضة آنذاك، موضحاً أن شركة “سينرجي” أنتجت العمل بشكل مبهر، ورصدت له ميزانية ضخمة، وبدا ذلك واضحاً في الملابس والديكورات والأغاني، وأن البطل الحقيقي في العمل كان المخرج أحمد صالح.

من ناحية أخرى، شارف الفنان إياد نصار على الانتهاء من تصوير فيلم “موسى” والذي تدور أحداثه في إطار خيالي، حيث يتم اختراع أول روبوت في الشرق الأوسط، وخلال الأحداث يمر الأبطال بظروف تنقلب ضدهم، ويشارك في بطولته كل من أحمد مالك وأحمد حاتم وكاظم نبيل وعمر الشناوي، ويتبقي لفريق العمل أيام قليلة وينتهون من التصوير ويدخل الفيلم مراحل المونتاج.