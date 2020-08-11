ميكا ينشر صورًا من طفولته في بيروت.. “سأكون عندك”

متابعة بتجــــــــــرد: نشر النجم العالمي من أصول لبنانية ميكا مجموعة صور له من طفولته في بيروت، استذكر فيها أجمل اللحظات العائلية في بلده الأم.
وسبق ونشر المغنّي البريطاني اللبناني ميكا رسالة مؤثّرة كتبها قال فيها إنه يشعر بأنه قريب وفي الوقت عينه بعيد جداً عن بيروت، وروى كيف أن والدته اللبنانية لطالما أخبرته عن منزلهم في الطابق الرابع على كورنيش بيروت قبالة البحر.
وختم ميكا رسالته الطويلة: “غداً ستنهضين كما فعلت سابقاً ستصدح الموسيقى من نوافذك وسيرقصون على الشرفات، والروائح الطبية ستتصاعد من مطابخ بيوتك، وحينها سأكون هناك”.
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