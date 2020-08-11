عارضة الأزياء دانا سلطانة تستقبل مولودها الأول من زوجها المتحول الجنسي

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"الخليج 365" من بيروت: أثارت عارضة الأزياء الكولومبية الشهيرة والمتحولة الجنسية "دانا سلطانة" الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب زواجها من رجل متحول جنسيًا، وإعلانها خبر حمل زوجها بمولودهما الأول.

منذ إعلان خبر حمل زوجها، شاركت "دانا سلطانة" متابعيها عبر موقع "إنستغرام" العديد من الصور ومقاطع الفيديو التي توثِّق فيها لحظات حمل زوجها "إستيبان لاندراو".

وكشف "إستبيان لاندراو" الشهر الماضي عن ولادة طفله عبر نشر صورة له عبر موقع "إنستغرام"، وكتب: "بابيتو ديوس رائع وقد باركنا بوصول حبيبنا أرييل لاندراو بيريز.. لا توجد وسيلة للتعبير عن الحب الكبير الذي نشعر به لابننا آرييل. لقد دخل الحب الحقيقي في حياتنا، والآن سنستمتع بكل لحظة بجانبه". ونشرت "سلطانة" صورة ممسكة بيد طفلها، وكتبت: "دخلت حياتي لتعلمني أن أحب دون شروط".

الجدير بالذكر أن "دانا" وُلدت ذكراً، رغم ميولها الأنثوية، فقررت أن تجري عملية تحويل جنسي لتصبح أنثى، واتجهت إلى عرض الأزياء، وقابلت زوجها حالياً "إستيبان لاندراو"، الذي ولد بأعضاء أنثوية، رغم ميوله الذكورية، فأجرى بدوره عملية تحويل جنسي فأصبح ذكرا.