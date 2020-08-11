"ديزني" تعيد إطلاق ملحمة "ترون"

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"الخليج 365" من بيروت: تخطط "ديزني" لإعادة إطلاق ملحمة "ترون" وأعلنت الاثنين عن التعاقد مع المخرج جاريث ديفيز لقيادة طاقم العمل الذي سيقوم ببطولته جاريد ليتو.

وأشار موقع (ديدلاين) إلى أن الفيلم الجديد لن يكون استكمالا لفيلم "ترون" (1982) والجزء الثاني؛ترون: ليغاسي" (2010)، ولكنه سيدور في نسخة جدية من الخيال العلمي.

وكانت أولى الشائعات عن وجود نسخة جديدة من بطولة جاريد ليتو قد ظهرت في 2017. وبالإضافة إلى كونه ممثل، ليتو عازف جيتار في فريق الروك ثيرتي ساكوند تو مارس.

شاهد إعلان الجزء الثاني من السلسة "ترون: ليغاسي"

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