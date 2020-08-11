شبكة التلفزيون الفرنسية الرسمية تحضر لحفلة تضامنية مع لبنان

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"الخليج 365" من بيروت: تعتزم شبكة التلفزيون الفرنسية تنظيم حفلة خيرية يُخصص ريعها للمتضررين من الإنفجار الدامي الذي أتى على أنحاء واسعة من العاصمة اللبنانية بيروت.

وسيتولى الإدارة الفنية للحفلة عازف البوق اللبناني الفرنسي ابراهيم معلوف، مع فنانين من فرنسا ولبنان والعالم وسيسمح بجمع تبرعات لإعادة إعمار العاصمة اللبنانية.

ومن الأسماء التي أعلنت مشاركتها المغنيان ماتيو شديد، وبرنار لافيلييه. وستقام الحفلة خلال الخريف في موعد لم يُحدد بعد، وسيُنقل عبر قناة "فرانس 2" وإذاعة "فرانس إنتر".

وقالت مديرة المجموعة دلفين إيرنوت لصحيفة "لو باريزيان": "لبنان يمر بمحنة رهيبة. تقف قنوات "فرانس تلفزيون" إلى جانب الفنانين لتنظيم حفلة ضخمة للدعم والتضامن لمصلحة لبنان وشعبه المنكوب".

وأضافت دلفين إيرنوت "أبعد من مهمتنا كهيئة تابعة للخدمات العامة، المقصود أيضاً إظهار أخوتنا مع الشعب اللبناني المنكوب بفعل سيل من المآسي".

وتسبّب انفجار مرفأ بيروت في مقتل أكثر من 160 شخصاً وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين وتشريد نحو 300 ألف من منازلهم.

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