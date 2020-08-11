إليسا ميلانو: شعري يتساقط بكثافة بعد التعافي من كورونا

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

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"الخليج 365" من بيروت: غردت الممثلة الأميركية إليسا ميلانو، عبر حسابها على تويتر محذرة من الأعراض الجانبية لفيروس كورونا رغم تعافيها منه مشيرة إلى تساقط شعرها بكثافة. كما حثت الجميع على وضع القناع.

وقالت ميلانو البالغة 47 عاما، وهي تمشط شعرها في الفيديو: " أردت فقط أن أريكم كمية الشعر الذي أفقده، من فضلكم خذوا الموضوع على محمل الجد....".

وسلطت ممثلة الدراما التلفزيونية الضوء على الأعراض الصحية التي كانت تعاني منها منذ إصابتها بالفيروس في شهر مارس/آذار الماضي على مواقع التواصل الاجتماعي مثل الحمى والصداع وأخيرا تساقط الشعر. و

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كانت الممثلة قد وجهت أسئلة في مقابلة أجرتها على (سي أن أن) الجمعة الماضي، حول الإرشادات الصحية الواجب تتبعها بعد التعافي وقالت: " لا يوجد توجيهات طبية واضحة لأن الفيروس جديد، ولا أعرف إذا كان علي فحص القلب والرئتين، أو الأوعية الدموية؟".

وأنهت ميلانو مقطع الفيديو بحث الجميع على ارتداء القناع واتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من الإصابة بوباء كوفيد-19.

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