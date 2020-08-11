إليسا تدعم حملة دفى وتزور مقرّ المتطوعين

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"الخليج 365" من بيروت: زارت الفنانة اللبنانية إليسا مقر حملة "دفى" لمساعدة العائلات المتضررة جراء انفجار مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي, وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من جولتها مع النائبة المستقيلة بولا يعقوبيان لتفقد المساعدات التي تم التبرع بها ليصار إلى توزيعها على المتضررين، وتعهدت بتقديم خيم للمهجرين من خلال الحملة، وطلبت من متابعيها تقديم المساعدة في تأمين المواد الغذائية المعلبة والمنظفات والحليب، والأغطية وغيرها من المواد الأساسية، للحملة التي تعمل على توزيع المساعدات للمتضررين بكامل مناطق بيروت، مؤكدة أنها ستشارك في فرز المساعدات وتقسيمها ليتم توزيعها بعد ذلك.

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