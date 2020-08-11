"صدفة جميلة".. أحمد سعد رفقة ياسر جلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر الفنان أحمد سعد صورة رفقة الفنان ياسر جلال، عبر حسابه بموقع "إنستجرام". وعلق الفنان أحمد سعد على الصورة: "صدفة جميلة". وعرض للفنان ياسر جلال مؤخرًا، مسلسل "الفتوة" من بطولة مي عمر، وأحمد صلاح حسني، ونجلاء بدر، وعدد كبير من النجوم، وسيناريو وحوار ‏هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج سينرجي، في السباق الرمضاني الماضي. بينما طرح المطرب أحمد سعد أغنية "100 حساب"، بمشاركة مطرب المهرجانات حسن شاكوش.

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