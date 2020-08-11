إيرادات الاثنين.. "Bloodshot" الثاني و"The Hunt" في المركز الرابع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يواصل عدد من الأفلام الأجنبية المنافسة على إيرادات شباك التذاكر بدور العرض المصرية، ونجح في الحصول على المركز الأول في إيرادات أمس الاثنين 10 أغسطس، فيلم " "The Invisible Man، بطولة Elisabeth Moss، محققًا 24 ألفًا و624 جنيها.

واحتل المركز الثاني فيلم "Bloodshot"، بطولة Vin Diesel، بعد تحقيقه 22 ألفا و788 جنيها، وجاء في المرتبة الثالثة فيلم "The Iron mask" وبلغ إيراداه 21 ألفا و924 جنيها، وحصل على الترتيب الرابع فيلم "The Hunt" بعد تحقيقه 19 ألفًا و46 جنيها.

وذهب المركز الخامس لفيلم "My Spy" محققًا 13 ألفًا و981 جنيهًا، أما المركز السادس فحصل عليه فيلم "Amulet" بعد تحقيقه 12 ألفا و398 جنيها، فاز بالمركز السابع فيلم "Made in Italy" والذي حقق 10 آلاف و194 جنيهًا.

وفي المركز الثامن جاء فيلم "Brahms: The Boy 2" وحقق 9 آلاف و769 جنيها، واحتل المركز التاسع فيلم "the Postcard killings" محققًا 5 آلاف و207 جنيهات.