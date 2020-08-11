"أتمنى يرعبكم".. أحمد الفيشاوي يروج لفيلم "الحارث"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

روج الفنان أحمد الفيشاوي لفيلم "الحارث"، المقرر عرضه 13 أغسطس على منصة شاهد.

ونشر "الفيشاوي" عدة بوسترات للفيلم، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق :"يومين وفيلم الحارث ينزل على شاهد، أتمنى يرعبكم".

فيلم "الحارث" بطولة ياسمين رئيس، أسماء جلال، علي الطيب، عمرو عبد الجليل، باسم سمرة، أسماء أبو اليزيد، محمد علاء، ومن تأليف عبدالخالق، وإخراج محمد نادر.

الفيلم تم تصويره في سيوة والقاهرة وعدد من المحافظات.