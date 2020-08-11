محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
أعربت المذيعة ريهام سعيد عن سعادتها بانتهاء مدة إيقافها عن العمل كـ"إعلامية"، كما أكدت أنها تستعد لعمل فني قريبًا.
ونشرت ريهام صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "باقي من الزمن ١٧ يومًا، وإيقافي كإعلامية ينتهي، وفي مفاجأة كممثله، سنة عدت بحلوها ومرها زي أي سنة في حياتنا، لكل واحد عنده مشكلة كل حاجه بتعدي واللي جاي أحلى ربنا كريم وعظيم وكبير، صباح الفل".
أعلنت إدارة شبكة قنوات الحياة، العام الماضي، أن مجلس الإدارة قد اتخذ قرارًا بإيقاف برنامج "صبايا"، ومقدمة البرنامج ريهام سعيد، وذلك على خلفية ما أثير حول حلقة قد تم تقديمها مؤخرًا.
كانت هذه تفاصيل خبر ريهام سعيد تعلن: "باقي 17 يومًا على إيقافي ومفاجأة كممثلة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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