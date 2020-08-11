وفاة والد الفنانة ميما الشامي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
أعلن الفنان خالد عليش، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، وفاة والد زوجته الفنانة ميما الشامي.
وكتب: "توفى إلى رحمة الله تعالى والد زوجتي الحاج رضا الشامي، ربنا يرحمه ويغفرله".
وتفاعل عدد كبير من الجمهور والفنانين مع المنشور، أبرزهم عمرو عبدالعزيز، شريف مدكور، وليد منصور.
وكانت خلافات قد نشبت بين الفنان خالد عليش وزوجته ميما الشامي، أدت لانفصالهما مطلع العام الجاري.
من ناحية أخرى شاركت ميما الشامي في بطولة مسلسل "واكلينها والعة"، الذي عرض في رمضان الماضي، وهو من بطولة شريف رمزي، إنجي وجدان، مي سليم.
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