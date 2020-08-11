إصابة أنطونيو بانديراس بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعلن النجم العالمي أنطونيو بانديراس، إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر.

وقال في تغريدة نشرها أمس الإثنين، إن الفحوصات التي أجراها أثبتت إصابته بـمرض "كوفيد- 19"، إذ يمكث حاليا في الحجر الصحي داخل منزله.

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وكتب: "أود أن أضيف أنني بخير نسبيا، وأشعر فقط بإرهاق شديد، وأثق أنني سأتعافي في أقرب وقت ممكن، وأقضي عيد ميلادي الـ 60 داخل المنزل في الحجر الصحي".

أنطونيو بانديراس ممثل أسباني، ويعتبر من أشهر نجوم هوليوود، واحتفل أمس بعيد ميلاده الـ 60، ومن أشهر أعماله "أسطورة زورو"، وقد رشح للعديد من الجوائز خلال مسيرته الفنية ابرزها الأوسكار.