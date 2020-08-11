الخميس.. حفل مدحت صالح في دار الأوبرا المصرية

يستعد الفنان مدحت صالح لحفله الغنائي على إحدى مسارح دار الأوبرا المصرية، وذلك ضمن فعاليات عودة أنشطتها الفنية والغنائية بعد انقاطع دام لأكثر من 3 أشهر تبعاً للإجراءات الوقائية ضد كورونا.

يقام الحفل يوم الخميس،13 أغسطس المقبل، على مسرح النافورة في الأوبرا، في الساعة

الثامنةوالنصف، حيث تم نفاذ تذاكر الحفل للمرة الثانية بعد طرح تذاكر إضافية له.

وأعادت دار الأوبرا المصرية جزءا كبيرا من أنشطتها الفنيةوالغنائية، بعد قرار رفع الحظر، مع أخذ الاحتياطات الوقائية الكاملة للمسارح والعروض، حيث إنه

غير مسموح بالدخول دون ارتداء الكمامات، والالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم، والالتزام بإجراءت قياس الحرارة بواسطة المختص، وضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور، و غير مسموح بتحريك المقاعد.

يذكر أن مدحت قد طرح حديثاً أغنية "قربلي" والتي تخطت النصف مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، من كلمات:أيمن عز، ألحان:محمود أنور، توزيع:محمد شفيق.

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