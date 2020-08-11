بيومى فؤاد ضيف قصر السينما الأحد المقبل

يستضيف قصر السينما برئاسة الفنان والإعلامى تامر عبدالمنعم النجم بيومى فؤاد وذلك الأحد المقبل فى تمام الساعة الثامنة مساء . تأتى هذه الإستضافة من خلال نجم وندوة بعد عودتها بعد توقف قصر السينما عن الندوات بسبب وباء عودتها بعد توقف قصر السينما عن الندوات بسبب وباء كورونا الذى أوقف الأنشطة ليس بمصر فقط ولكن فى العالم أجمع . يدير نجم وندوة الناقد الكبير الدكتور طارق الشناوى ويعقب الندوة عرض فيلم الكويسيين بطولة الفنان القدير حسين فهمى وأحمد فهمى وبيومى فؤاد وشيرين رضا واسماء أبواليزيد وأحمد فتحى تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى .

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