صورة.. البوستر الرسمي للفيلم السينمائي الجديد "زنزانة 7"

طرح الفنان أحمد زاهر، الصورة الدعائية لفيلمه الجديد "زنزانة 7"، وذلك عبر حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

نشر زاهر البوستر الذي تصدّره بمشاركة الفنان نضال الشافعي، وعلق عليه قائلاً:"البوستر الرسمي فيلم زنزانه٧ في دور العرض السينمائي خلال أيام

،،، وإنتظروا البرومو خلال ساعات".

الفيلم من بطولة :"نضال الشافعى وأحمد زاهر، مايا نصرى، عبير صبرى، إيهاب فهمى، منة ‏فضالى، مدحت تيخة، أحمد التهامى، تأليف حسام موسى، إنتاج أيمن يوسف، وإخراج إبرام

‏نشأت.‏

حقق زاهر نجاح جماهيري كبير في الموسم الرمضاني الماضي من خلال بطولته المميزة في مسلسل "البرنس" بمشاركة "محمد رمضان، روجينا، إدوارد، سلوى عثمان، أنعام الجربتلي"، وتداول روّاد مواقع التواصل الإجتماعي لقطات من مشاهدة في المسلسل، واشغل حديث مواقع التواصل الأاجتمايع المختلفة طوال فترة عرضه، بالأإضافة إلى إشادة النقاد وجمهوه بدوره في المسلسل.

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