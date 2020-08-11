"مشروع وردة" يحيي حفلًا غنائيًا بساقية الصاوي

يستقبل مسرح النهر يوم الأربعاء المقبل الموافق 12 من أغسطس، حفل بعنوان "مشروع وردة" تقدمه المطربة وجدان، وذلك فى تمام الساعة السابعة والنصف مساءً. ورده ..مشروع غنائي طربي يعيد تقديم إحياء وتقدم أغاني الفنانه الكبيره الراحله ورده في شكل إهداء لها ولفنها، بدأت أولي خطوات المشروع بحفله في ٧-١٢-٢٠١٨ تحت إسم (ورده ـ بليغ). في شكل إهداء لها ولفنها، بدأت أولي خطوات المشروع بحفله في ٧-١٢-٢٠١٨ تحت إسم (ورده ـ بليغ). قدم الحفل أغاني ورده من ألحان الموسيقار العبقري الشجنيه بليغ حمدي Advertisements فقط في حفل إتسم بالحضور الكبير وأصداء مؤثره من الجمهور لنجاح الحفل. فقط في حفل إتسم بالحضور الكبير وأصداء مؤثره من الجمهور لنجاح الحفل. وجدان مطربه بدأت بالدراسه من معهد الموسيقي العربيه ٢٠١١..ثم إنضمت لفرقة المصريين ذات التاريخ العريق من ٢٠١٣ حتي الان بقياده الموسيقار د.هاني شنوده ..ثم إنضمتت لإستديو الممثل للفنان الكبير محمد صبحي والعديد من الفرق الموسيقيه الآخري.

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