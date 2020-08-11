فيديو.. هيفاء وهبي تعيد تقديم أغنية "ياهوا بيروت" لـ فيروز

أعادت الفنانة هيفاء وهبي رائعة السيدة فيروز "ياهوا بيروت"، إلى أذهان محبيها بصوتها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك". الأغنية من كلمات وألحان:الأخوين الرحباني، ويقول مطلعها: سكروا الشوارع، عتموا الشارات زرعوا المدافع هجروا الساحات، وينك ياحبيبيـ بعدك ياحبيبي، صرنا الحب الضايع صرنا المسافات". الشوارع، عتموا الشارات زرعوا المدافع هجروا الساحات، وينك ياحبيبيـ بعدك ياحبيبي، صرنا الحب الضايع صرنا المسافات". قدمتها فيروز في عام 1979، وأحدثت ضجة ايجابية Advertisements وقت طرحها، وبعدها أصدرت فيروز ألبوم كامل في حب لبنان بعنوان "بحبك يالبنان". وقت طرحها، وبعدها أصدرت فيروز ألبوم كامل في حب لبنان بعنوان "بحبك يالبنان". يذكر أن بيروت تعرضت لأكبر انفجار أصاب أجزاء مهمة وحيوية منها، وخلف وراءه عشرات الضحايا والمصابين، نتيجة لانفجار حاوية حاملة لنترات الأمونيوم التي تعد من المواد شديدة الانفجار.

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