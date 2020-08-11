تراند اليوم : بعد ماقررت الإعتزال .. نهي عابدين تعود بإطلالة جريئة – إتفرج

نشرت الفنانة نهى عابدين صورا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام” صورا لها تكشف من خلالها خضوعها لأول جلسة تصوير بعد قرار تراجعها عن الاعتزال.

ولاقت نهى العديد من التعليقات الإيجابية على الصور، ولعل من أبرزها تعليق الفنانة سوسن بدر التى اكتفت بنشر قلوب تعبيرا عن حبها لها وإعجابها بالصور.

وظهرت نهى فى الصور مرتدية فستانا أسود، وهو ما وصفه البعض بالجرأة من جانبها.

Advertisements

وكانت نهى عابدين أثارت جدلا واسعا منذ فترة قصيرة حين أعلنت عن الاعتزال نهائيا، وهو الأمر الذى دافع البعض لمعاتبتها ومطالبتها بالعدول عن قرار الاعتزال.

وبعد ضغط شديد من جانب متابعيها والمقربين لها قررت نهى التراجع عن قرار الاعتزال والاستمرار فى مجال التمثيل.

وكان آخر أعمال نهى عابدين مسلسل “ليالينا 80” والذى عرض فى رمضان الماضى وشاركت فى بطولته غادة عادل وإياد نصار وصابرين وخالد الصاوى.