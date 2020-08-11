تراند اليوم : الحلفاوي يعلق علي وفاة مصطفي الحفناوي من الحسد – شاهد ماذا قال

حرص الفنان نبيل الحلفاوي علي الرد حول حالة الجدل التي انتشرت بسبب وفاة الانفلونسر الشهير مصطفى حفناوي بأنه مات بسبب الحسد.

وكتب تغريدة عبر توتير رد علي سؤال أحد المتابعين أنه بعد أزمة حفناوي البعض قال إن الحسد قاتل، فهل هذا صحيح؟ ليرد الحلفاوي كاتبا: “‏كانت كل الناس الناجحة المتألقة هتموت بدري.. الحسد في حد ذاته لا يقتل. الآية الكريمة لم تأمر بالاستعاذة مما خلق الله.. بل من (شر) ما خلق. كما لم تأمر بالاستعاذة من الحسد بل من (شر) الحاسد”.

كان مصطفى حفناوي قد أصيب بجلطة في المخ منذ 5 أيام، بسبب تشخيص طبي خاطئ لحالته الصحية، مما أدى لدخوله في غيبوبة بإحدى المستشفيات.