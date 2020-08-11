تراند اليوم : علبة شوكولاتة .. أول أجر تقاضته نجاة الصغيرة في حياتها

يوافق اليوم الثلاثاء على ميلاد المطربة نجاة الصغيرة، التى ولدت في 11 أغسطس عام 1938.

وتمتعت “نجاة” بموهبة كبيرة جعلتها تقتحم الساحة الفنية، وهي مازالت طفلة صغيرة، حيث بدأت بالغناء بمجموعة من أغاني كوكب الشرق حتي نجحت وتألقت وهي في السادسة من عمرها.

وهذا التميز والتألق جذب حولها كبار الملحنين والمطربين وعلى رأسهم موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب والشاعر الكبير نزار قباني وكامل الشناوي وبليغ حمدي وسيد مكاوي ومحمد الموجي وكمال الطويل.

وتألقت وكسبت شهرة كبيرة وأصبحت مطلوبة علي المستوى المحلي والعربي، وتزايد رصيدها لدى قلوب الجماهير محبة وتقديرا وتعلقا بفنها وإحساسها العالي.

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وأطلق عليها محبيها (صوت الحب) الأمر الذي ارتفع معه رصيدها المادي لدى البنوك ولم تكشف الفنانة عنه يوما ما على الإطلاق لأنها كانت دائما ما تصرح بأن هذا الأمر يعتبر مثل سن المرأة لا يجب السؤال عنه ولا يجوز الإفصاح به إطلاقا.

وصرحت “نجاة” فقط عن أول أجر تقاضته، والذي اعتبر أقل أجر حصلت عليه كان عبارة عن (علبة شيكولاتة) قدمتها إليها الإذاعة المصرية عندما غنت لأول مرة لكوكب الشرق وهي بعمر الست سنوات.