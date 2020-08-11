تراند اليوم : شوف درة علي البحر ملكة جمال – صورة

شاركت الفنانة التونسية درة جمهورها عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام بمجموعة من الصور لها من احدث جلساتها التصويرية.

وتألقت درة على البحر بلوك جديد وخطفت الأنظار بمكياجها الجذاب الذي كشف عن جمال ملامحها، حيث ارتكز على الألوان الجذابة واعتمدت على أحمر شفاه كشف عن جمالها بالإضافة إلى بعض اللمسات التى زادت من جمالها.

وشاركت درة مؤخرا في بطولة فيلم يوم وليلة مع عدد من نجوم الفن أبرزهم خالد النبوي.

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بـ فستان قصير.. درة تستعرض جمالها ورشاقتها فى إطلالة جديدة.. شاهد

فيلم “يوم وليلة”، بطولة درة، خالد النبوي، خالد سرحان، أحمد الفيشاوي، حنان مطاوع، ميدو عادل، محمود أوتاكا، سامي مغاوري، شادي جمال أسعد، حمزة العيلي، محمد جمعة، مجدي عبيد، جيهان أنور.