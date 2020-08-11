نادين نجيم تتعافى وتعلن موقفها من هجرة لبنان

تماثلت الفنانة اللبنانية نادين نجيم للشفاء، بعد خضوعها لعدة عمليات جراحية بمستشفى المشرق، من جراء إصابتها في الانفجار الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت قبل أيام.

شادي نجيم، شقيق الفنانة "نادين"، كشف في تصريحات خاصة لـ"العين الرخبارية" تطورات وضعها الصحي: "تتعافى بسرعة وهي في وعيها، وخضعت لعمليات جراحية عند وصولها إلى المستشفى، وقبل يومين خضعت لعملية في أنفها ولن تحتاج إلى المزيد، وستبقى في المستشفى لفترة للراحة والاهتمام من قبل الأطباء".

وعن لحظات الانفجار العصيبة قال شقيق نادين نجيم: "كانت في غرفة المعيشة في منزلها في منطقة الأشرفية عندما دوى الانفجار، طار الزجاج والركام عليها، إلا أننا نحمد الله بقيت في وعيها، نزلت 22 طابق حافية على قدميها فوق الزجاج، إلى أن وصلت على الطريق وطلبت من أحد المارة نقلها بسيارته إلى المستشفى".





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وبخصوص القرار الذي اتخذته "نادين" بالهجرة وصدم جمهورها قال: "كنا نفكر في الموضوع في السابق كما باقي اللبنانيين بعد كل الذي شهده لبنان، ونحن جيل تربى في الحرب، ولا نريد أن يرى أولادنا ما مررنا به، وما مرت به نادين صعب جداً، والكلام ليس كما أرض الواقع".

وأضاف: "نحمد الله أن ولديها لم يكونا معها في المنزل حيث كان لديهما نشاطا في الخارج، لكل ذلك اتخذت القرار وأنا كنت مشجعاً وهو قرار حاسم، وعندما ترتاح ندخل في التفاصيل ونقرر أين الوجهة التي من الممكن أن تكون دولة خليجية أو أوروبية، هناك خيارات عدة وفي الوقت المناسب نحسم الأمر".

كانت نادين نجيم أعلنت عن إصابتها عبر حسابها بـ"تويتر" قائلة: "منذ هذه اللحظة وأنا في المستشفى اتخذت القرار: سأترك البلد و أعيش بأمان في بلد آخر يحترم شعبه ولن أبقى في بلد يحكمه زعران وموت، عندما تصبحون أنتم تحت التراب نعود نحن إلى وطننا وإلا لا داعي للكلام".



