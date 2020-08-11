أشرف زكي يتقدم ببلاغ للنائب العام بسبب محمود ياسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تقدم المحامي شعبان سيد، بصفته وكيلا عن الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ببلاغ للنائب العام بعد انتشار شائعات حول وفاة النجم الكبير محمود ياسين.

وجاء في البلاغ: "السيد المستشار النائب العام، بتاريخ يوم الإثنين 10 يوليو 2020، فوجئت أسرة الفنان الكبير محمود ياسين بعدد كبير من الأصدقاء والأقارب والفنانين يتصلون بهم هاتفيا للتأكد من خبر وفاته".

وتابع: "وإذ انتشر هذا الخبر بسرعة مذهلة نظرا لشعبية الفنان الكبير محمود ياسين، في العالم العربي، وهو الأمر الذي أثار الرعب والفزع لدى أسرته وأقاربه وزملائه ومحبيه".

وأضاف البلاغ: "وإذ خيم الحزن على أقارب وزملاء وجمهور الفنان الكبير حتى تم تكذيب الخبر وتأكيد كذبه وأنه مجرد شائعة، وحيث أن الغرض من نشر هذه الأخبار هو الحصول على الربح من خلال كثرة المتابعات على هذه الصفحات التي اعتادت على ترويج الشائعات".

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كما جاء في البلاغ: "من بين هذه الصفحات صفحة تحمل اسم الفنانة رانيا محمود ياسين، وإذا ترعى نقابة المهن التمثيلية مصالح أعضائها وتقف بجوارهم في المحن والشدائد، وهو الأمر الذي دعى لتقديم البلاغ".

واستكمل: "علاوة على ذلك فنحن كلنا ثقة بأن المستشار الجليل النائب العام يحرص على ضبط المجتمع من خلال القبض على المجرمين ومرتكبي الجرائم وما يمثل خلل سلوكي في المجتمع والذي امتد أثره عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت".

واختتم البلاغ: "نلتمس من سيادتكم سرعة التحقيق في الواقعة سالفة الذكر وسرعة ضبط الجناة وتقديمهم للمحاكمة الجنائية العاجلة"

وكانت شائعات قد طالت الفنان الكبير، وفي مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي أمس، طالبت الفنانة شهيرة نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي بالتقدم ببلاغ ضد مروجي الشائعات.