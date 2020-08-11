بدرية طلبة تحذر متابعيها :"سكرين ومباحث النت تتصرف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حذرت الفنانة بدرية طلبة متابعيها، عبر حسابها بموقع"إنستجرام"، من التعليقات الساخرة والغير محترمة على حد وصفها، وهددت بأنها ستتخذ الاجراءات القانونية.

وكتبت بدرية في منشورها :"المتابعين المحترمين على دماغي ولهم كل الاحترام لكن اللي عاملي متابعة علشان يتنمر ويستظرف ويقل أدبه ميزعلش من رد فعلي".

وأضافت بدرية :"مفيش حاجة اسمها عيب الفنان يرد على المتابعين، لا مش عيب لأني بني أدمة بحس وعندي دم وعندي كرامة وليا أهل يزعلوا عليا، خلينا نحترم بعض، متدخلش على بوست تشتمني في تعليق وتقول حقك ودا رأيك، لا حضرتك ممكن تقول رأيك بأدب وأنا حرد عليك بردو بكل أدب، أحترم تحترم".

وشاركت الفنانة بدرية طلبة، في رمضان الماضي بمسلسل "البرنس" بطولة: " محمد رمضان، أحمد زاهر، نور، روجينا، سلوى عثمان، عبدالعزيز مخيون، إدوارد، رحاب الجمل، محمد علاء، دنيا عبدالعزيز، وأحمد داش"، من تأليف وإخراج محمد سامي.